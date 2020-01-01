Барнаульский коллекционер попал на мошенников

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:08:10+03:00

Он потерял почти четыре тысячи рублей

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Житель Барнаула, занимающийся коллекционированием монет, при покупке очередной стал жертвой мошенников.

Предварительно удалось установить, что потерпевший нашел на одном из сайтов объявление о продаже редкой коллекционной монеты. Он списался с продавцом и договорился, что переведет ему на карту деньги.

- После перевода потерпевший позвонил «владельцу монеты» для того чтобы узнать дошли ли деньги или нет и договориться об отправке посылки, однако телефон злоумышленника оказался отключенным, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

После этого мужчина понял, что его обманули и он обратился в полицию. Размер ущерба составил около четырех тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции еще раз напоминают о том, что не стоит переводить деньги незнакомым людям, если у вас нет гарантии, что услуга будет оказана, а товар доставлен.

ИСТОЧНИК KP.RU