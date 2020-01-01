Депутат АКЗС Андрей Волков подал апелляционную жалобу

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:48:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Андрей Волков категорически не согласен с доводами стороны обвинения и вердиктом суда, согласно которому может отправиться в тюрьму на пять лет.

Напомним, депутата обвинили в том, что он, будучи учредителем барнаульской управляющей компании «Прогресс Плюс», вместе с директором УК Натальей Горбатюк присваивал деньги, которые жители обслуживаемых ими домов перечисляли за услуги ЖКХ. Счет идет на десятки миллионов.

Между тем, как пишет «МК на Алтае», Андрей Волков настаивает на своей невиновности. По его словам, он мало вникал в дела УК, а деньги забирала ее директор. Именно по этой причине он подал апелляционную жалобу. Однако сторона обвинения в первой инстанции смогла доказать его причастность.

Апелляционная жалоба будет рассмотрена 24 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU