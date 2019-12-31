2019-12-31T15:01:06+03:00
Общество

Жительнице Барнаула пришли на карту случайные 20 тыс. рублей

Но нечаянная радость обернулась судимостью
Иван ОЛЕКСЮК
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Еще один путь к «успеху», испробованный сотней барнаульцев, о которой уже давно надоело писать (но поводов в регионе 31 декабря не так уж и много), привел жительницу Барнаула к судимости в своем резюме.

В Ленинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Барнаула, которой на сотовый телефон пришло смс-уведомление о поступлении денежных средств в сумме 20 тыс. рублей на счет банковской карты.

- Зная, что ни банковская карта, ни данные денежные средства ей не принадлежат и она не имеет права ими распоряжаться, подсудимая договорилась со своей подругой, что эти деньги она переведет на номер ее (подруги) карты, а деньги потом поделят пополам. Что и было сделано, - сообщает старший помощник прокурора Ленинского района Жанна Гнетова.

В результате мошеннических действий потерпевшей был причинен ущерб на вышеуказанную сумму. При рассмотрении дела в суде подсудимая вину признала, ущерб потерпевшей возместила в полном объеме.

Приговором суда виновная осуждена по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) к 2 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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