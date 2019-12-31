Губернатор Виктор Томенко в своих соцсетях выложил новогоднее поздравление

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-31T11:09:12+03:00

Видео посмотрели уже больше 8 тысяч человек

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Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Новым годом. Видео поздравление он опубликовал на своей официальной странице в инстаграм. Поэтому все пользователи социальных сетей могут посмотреть его раньше, чем в эфире местных телеканалов.

gubernator_tomenko Поздравление губернатора Алтайского края Виктора Томенко

В своем видео губернатор подвел итоги года и поблагодарил каждого жителя Алтайского края за труд. Виктор Томенко пожелал всем стать отзывчивее, добрее и внимательнее друг к другу. Он также пожелал всем удачи, благополучия, счастья и успехов. Особую благодарность глава региона выразил тем, кто 31 декабря находится на своем рабочем посту.

К слову, этот ролик уже посмотрели больше восьми тысяч жителей Алтайского края. Многие в комментариях оставили свои новогодние пожелания. Некоторые также отметили, что такой губернатор подарок для нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU