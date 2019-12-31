2019-12-31T10:25:28+03:00
Общество

На праздники дорожники будут работать круглосуточно и без выходных

За состоянием городских улиц будут внимательно следить специалисты
Юлия ЕВГРАФОВА
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Для поддержания порядка на дорогах краевой столицы в новогодние каникулы будут круглосуточно дежурить две бригады «Автодорстрой». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так в новогоднюю ночь на уборку Барнаула выйдет 43 спецмашины. Дорожники вывезут снег с проспекта Красноармейского. Очищать краевую столицу от снега будут все праздники.

- Днем 1 января на очистке проезжей части будут работать 32 снегоуборочные машины. В ночь с 1 на 2 января на снегоуборке задействуют 43 единицы спецтехники. В дневную смену 2 января работы продолжат 38 машин. В ночь со 2 на 3 января на линию выйдут 103 единицы техники. В последующие сутки и до 8 января запланирован выход 110 единиц спецтехники в смену. Кроме того, чистоту городских улиц в праздничные дни будут обеспечивать от 93 до 115 дорожных рабочих, - добавляют в мэрии.

Также отмечается, что, если будет сильный снегопад и метель дорожная служба заработает по максимуму. Специалисты будут следить и за состоянием новогоднего городка на площади Сахарова. При необходимости организуют ремонт горок и ледовых сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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