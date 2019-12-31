Барнаульский перевозчик требует с администрации 16,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 04:54 2019-12-31T04:54:31+03:00

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Барнаульский перевозчик ОАО «БарнаулПассажирТранс» предъявил иск к администрации города. Всего с мэрии потребовали 16,5 млн рублей.

Как пишет «ТОЛК», заявление было подано в суд 27 декабря. Информация о многомиллионном иске появилась в электронной картотеке арбитражных дел. Истец требует с ответчика почти 16,5 млн рублей, но причины пока неизвестны.

Не исключено, что иск связан с ситуацией, возникшей в сентябре. Тогда СМИ писали, что «БарнаулПассажирТранс» оказался на грани банкротства. В ответ городская администрация отметила, что может расторгнуть контракт с предприятием. Дело в том, что перевозчик самовольно снимал сломанные автобусы с городских маршрутов, переводя их на садоводческие направления.

Кстати, это не первый случай, когда компания требует немалую сумму с мэрии. Ранее организация подала в суд на муниципалитет, требуя 14,5 млн рублей в счет компенсации убытков, понесенных при перевозке льготников.

ИСТОЧНИК KP.RU