Барнаульские дорожники всеми силами пытаются очистить улицы города от снега

СЕГОДНЯ 04:40 2019-12-26T04:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за обильных осадков в Барнауле зафиксировано несколько происшествий. В трех пригородных поселках (Черницк, Пригородный, Бельмесево) случились локальные отключения электроэнергии, но на всех участках электричество восстановлено.

Отмечены и аварии: в условиях плохой видимости в поселке Октябрьский автобус съехал с дороги на повороте, пострадавших нет. Также среди происшествий: падение дерева на электропровода по ул. Г.Исакова, выход из строя одного светофора. Все они устранены. В городскую службу ЕДДС поступило семь сигналов о затрудненном проезде по дорогам. Все они переданы дорожным службам, часть участков уже очищены.

После снежной бури во дворах города обстановка остается сложной. Управляющие компании планируют приступить к уборке этих территорий в четверг, 26 декабря, по окончании снегопада, в это же время приступят и к очистке кровель многоквартирных жилых домов, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

- Главное сейчас обеспечить выход всей имеющейся у нас техники и, если это необходимо, привлечь дополнительные ресурсы, обратившись к предприятиям города, - отметил Вячеслав Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU