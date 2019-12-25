2019-12-25T13:24:17+03:00
Происшествия

В Бийске детей выложили в форме свастики

Предположительно, снимок опубликовал вожатый
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В социальных сетях опубликовали снимок, на котором школьников из Бийска уложили на пол и сделали из их тел фигуру в форме свастики.

Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По словам автора поста, дело было в бийском лагере.

- Не знаю, куда обратиться, у нас в городе есть лагерь круглогодичный, куда отправляем своих детей, и там творится черти что, детей свастикой выкладывают, неизвестно чему учат, - написал участник сообщества Тимур.

Сам снимок взят из Instagram и под ним есть подпись: «Я люблю свою работу». Получается, что все организовал и сфотографировал вожатый этого лагеря. Известно, что это местный житель и ему 21 год.

- Чему может дядька 21-летний научить? Раньше дядек брали старших, прошедших армию и видавших жизнь, - негодуют другие пользователи.

Правда, нашлись и те, кто посчитал, что детей насильно выкладывали именно в такую фигуру, но многие засомневались, якобы школьники, скорее всего, даже не поняли всей ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайские дорожники открыли для проезда две трассы и закрыли еще четыре
ВТБ запускает цифровую карту
Реанимобиль с беременной женщиной застрял на заметенной трассе
В Бийске детей выложили в форме свастики
Железнодорожники Алтай-Кокса организовали новогоднюю экскурсию для детей сотрудников
Футболист сборной России приехал на Алтай
18-этажный дом горел в Барнауле
Строительство гостиницы Radisson в Барнауле оказалось под угрозой
В «Белокурихе-2» состоятся соревнования по биатлону «Новогодняя гонка»
ВТБ увеличил объемы документарного бизнеса в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса
В Алтайском крае перекрыли дороги из-за метели
Барнаулец отправился в колонию за избиения, похищения и насилие над девушками
Барнаульцы станут больше платить за воду и канализацию
В Алтайском крае могут запретить снюсы раньше, чем в России
В Барнауле дорожники работают в усиленном режиме
В пяти из семи зон Алтайского края понизятся тарифы на мусор
Барнаульцы вышли на пикет, защищая права детей-сирот
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России