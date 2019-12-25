В Бийске детей выложили в форме свастики

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-25T13:24:17+03:00

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В социальных сетях опубликовали снимок, на котором школьников из Бийска уложили на пол и сделали из их тел фигуру в форме свастики.

Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По словам автора поста, дело было в бийском лагере.

- Не знаю, куда обратиться, у нас в городе есть лагерь круглогодичный, куда отправляем своих детей, и там творится черти что, детей свастикой выкладывают, неизвестно чему учат, - написал участник сообщества Тимур.

Сам снимок взят из Instagram и под ним есть подпись: «Я люблю свою работу». Получается, что все организовал и сфотографировал вожатый этого лагеря. Известно, что это местный житель и ему 21 год.

- Чему может дядька 21-летний научить? Раньше дядек брали старших, прошедших армию и видавших жизнь, - негодуют другие пользователи.

Правда, нашлись и те, кто посчитал, что детей насильно выкладывали именно в такую фигуру, но многие засомневались, якобы школьники, скорее всего, даже не поняли всей ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU