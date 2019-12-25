Футболист сборной России приехал на Алтай
Один из лучших игроков, полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев приехал на Алтай.
- Сказка, - так сам футболист подписал свою фотографию, сделанную на заснеженном Алтае.
Снимок он опубликовал на странице в Instagram и тут же его завалили комментариями:
- «А где снег нашел? В центральной России нет столько снега)))», «В Сибири что ли? Или в Скандинавии?», «Тоже хочу, чтобы был снег», «Какая красота хочу такой снег», «Вот она - настоящая зима, а не что у вас в Испаниях», «Ребят в Сибири много снега приезжайте берите с собой».
И действительно, для Центральной России вопрос снега в эту зиму актуальный. Сейчас в Москве и в Санкт-Петербурге проще попасть под дождь или выйти утром в туман. Судя по всему, весь снег сконцентрировался именно в Сибири и когда закончится снегопад – пока не ясно.
По словам Черышева, на Алтай он приехал в компании с отцом. Здесь они будут исключительно отдыхать.
ИСТОЧНИК KP.RU