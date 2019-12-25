Футболист сборной России приехал на Алтай

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-25T12:27:22+03:00

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Один из лучших игроков, полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев приехал на Алтай.

- Сказка, - так сам футболист подписал свою фотографию, сделанную на заснеженном Алтае.

cheryshev90 Сказка

Снимок он опубликовал на странице в Instagram и тут же его завалили комментариями:

- «А где снег нашел? В центральной России нет столько снега)))», «В Сибири что ли? Или в Скандинавии?», «Тоже хочу, чтобы был снег», «Какая красота хочу такой снег», «Вот она - настоящая зима, а не что у вас в Испаниях», «Ребят в Сибири много снега приезжайте берите с собой».

И действительно, для Центральной России вопрос снега в эту зиму актуальный. Сейчас в Москве и в Санкт-Петербурге проще попасть под дождь или выйти утром в туман. Судя по всему, весь снег сконцентрировался именно в Сибири и когда закончится снегопад – пока не ясно.

По словам Черышева, на Алтай он приехал в компании с отцом. Здесь они будут исключительно отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU