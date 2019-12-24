Бывшую вкладчицу «МММ» из Барнаула обманули еще раз

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-24T13:25:20+03:00

На этот раз 72-летняя жительница «потеряла» 359 тысяч рублей

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В Барнауле 72-летняя жительница лишилась 359 тыс. рублей из-за мошенников. 3 декабря этого года ей позвонил неизвестный мужчина, который спросил, вкладывала она ранее деньги в финансовую пирамиду «МММ».

Оказалась, что вкладывала. После этого пенсионерке пообещал вернуть деньги в размере двух млн рублей. Но для этого необходимо оплатить страховку. Бабушка перевела 14 тыс. рублей, а потом еще 29 тыс. рублей, а потом еще и еще..

- Послушно выполняя указания звонившего менеджера, она за пару недель перевела и отправила 359 тысяч рублей собственных сбережений, но, как всегда бывает, ничего не заработала, - пишет паблик «Unusual Crimes Barnaul».

В одних из дней бабушка рассказала дочке о «радости», и та ей популярно объяснила, что пенсионерка стала жертвой мошенников. В полицию по факту возбудили дело о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU