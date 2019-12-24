В Алтайском крае появится новый мусорный полигон

СЕГОДНЯ 04:47 2019-12-24T04:47:03+03:00

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В Красногорском районе вскоре появится новый полигон для твердых коммунальных отходов. Он будет находиться в 300 метрах от районного центра – села Красногорское. Известно, что необходимое постановление правительства края уже подписали, сообщает «Политсибру».

Общая площадь участка, на котором будет находиться полигон для ТКО – 56 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость этой территории - 117 600 рублей.

Сейчас этот участок имеет статус земли сельскохозяйственного назначения. О том, чтобы ее перевели в другую категорию до этого момента, ходатайствовала администрация Красногорского района. Совсем скоро территорию отнесут к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, обороны, космической деятельности и иного спецназначения.

Кстати, в селе Красногорское живет порядка 5,5 тысяч человек. Оно находится в 230 км к юго-востоку от Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU