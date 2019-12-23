2019-12-23T12:23:43+03:00
Общество

Больше трех тысяч человек пришли на открытие новогоднего городка на Мало-Тобольской

Жители смогли оценить композиции изо льда по мотивам сказок и мультфильмов
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Фото пресс-службы городаФото пресс-службы города
Изменить размер текста:

В минувшие выходные состоялось открытие новогоднего городка на Мало-Тобольской улице в Барнауле. Мероприятие посетили больше трех тысяч человек.

Площадку украсили композиции по мотивам сказки «Двенадцать месяцев», гирлянды и яркие шары, ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, восточного символа наступающего года - Крысы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на улице проводили конкурсы, игры и викторину о Барнауле, а яркие творческие номера представили ансамбли «Иван да Марья» и «Русский Фреш». Самым ярким событием открытия новогоднего городка стал забег четырнадцати команд Дедов Морозов и Снегурочек: «дедушки» наперегонки везли своих «внучек» на санках к заветному финишу.

Победителями праздничного забега стали Дед Мороз и Снегурочка из Барнаульского промышленно-экономического колледжа. В финале праздника были награждены также и те, кто сумел пройти все двенадцать локаций с конкурсами: среди активных гостей праздника провели лотерею и вручили торты, напитки, а также призы от музея шоколадного мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше трех тысяч человек пришли на открытие новогоднего городка на Мало-Тобольской
72-летнему курильщику, из которого погиб инвалид, дали условный срок
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
14 тысяч кубометров снега убрали с дорог Барнаула
В Барнауле создадут детсад для малышей с диабетом
Алтай-Кокс поздравил ветеранов с Новым годом
На Алтае потратят 156 млн рублей на ЭКО
В Барнауле ребенку подарили разукрашенную бутылку водки
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
Барнаульцы жалуются на заваленные снегом тротуары и парковки
На месте «скорая» и гаишники: четыре автомобиля столкнулись в Барнауле
Вместе дешевле! Летите компанией в Москву и получайте скидку 20% на билеты
В Алтайском крае отремонтировали три районных школы
Жители алтайского села пожаловались на задержку зарплаты
Алтайские пловцы стали призерами международных соревнований
Автобус с пассажирами съехал с дороги в Барнауле