Больше трех тысяч человек пришли на открытие новогоднего городка на Мало-Тобольской

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-23T12:23:43+03:00

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В минувшие выходные состоялось открытие новогоднего городка на Мало-Тобольской улице в Барнауле. Мероприятие посетили больше трех тысяч человек.

Площадку украсили композиции по мотивам сказки «Двенадцать месяцев», гирлянды и яркие шары, ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, восточного символа наступающего года - Крысы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на улице проводили конкурсы, игры и викторину о Барнауле, а яркие творческие номера представили ансамбли «Иван да Марья» и «Русский Фреш». Самым ярким событием открытия новогоднего городка стал забег четырнадцати команд Дедов Морозов и Снегурочек: «дедушки» наперегонки везли своих «внучек» на санках к заветному финишу.

Победителями праздничного забега стали Дед Мороз и Снегурочка из Барнаульского промышленно-экономического колледжа. В финале праздника были награждены также и те, кто сумел пройти все двенадцать локаций с конкурсами: среди активных гостей праздника провели лотерею и вручили торты, напитки, а также призы от музея шоколадного мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU