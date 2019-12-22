2019-12-22T15:43:05+03:00
Общество

Вандалы сломали снежного солдата в Камне-на-Оби

Возможно фигуру восстановят
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Камне-на-Оби вандалы разломали снежную фигуру солдата-артиллериста. Ее не так давно соорудили скульпторы в снежном городке на набережной площади, сообщают «Каменские известия».

По словам очевидцев, хулиганы скорее всего сделали это рано утром. В этот момент наряд патрульно-постовой службы, который дежурил ночью на объекте, покинул свой пост. Вандалы воспользовались этим и разломали фигуру солдата-артиллериста. Он лишился рук и головы, а также своего орудия - снежной пушки. Будут ли восстанавливать фигуру пока не ясно.

- Поврежденная фигура восстановлению не подлежит. Сейчас мы рассматриваем два варианта. Первый - полностью убрать ее из будущей композиции. Второй - возвести ее заново. Восстановление фигуры будет лишь в случае урегулирования этого вопроса с нашим непосредственным заказчиком - администрацией Каменского района, поскольку потребуются дополнительные расходы сил и средств. Вандалы также сломали посох Деда Мороза в центральной композиции городка. К счастью, он существовал ещё только в стадии наброска, и скульпторы восстановили его без труда, - сказал представитель подрядчика Сергей Белоруссов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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