2019-12-22T10:24:24+03:00
Общество

В Барнауле стартовал чемпионат по лепке снеговиков

Победителей будет несколько
Юлия ЕВГРАФОВА
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В барнаульском Парке спорта имени Смертина сегодня, 22 декабря, стартовал чемпионат по лепке снеговиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

В этом веслом состязании будут соревноваться команды, состоящие из двух и более человек. При этом к снеговикам есть жесткие требования. Они должны быть в одной из заявленных организаторами тематике: здоровый образ жизни, спорт или чемпионат по футболу «Евро-2020».

Все необходимое оборудование участникам выдали, но с собой можно было принести необходимые аксессуары для будущего творения. Например, варежки, шапки, кепки или бусы. Такой нарядный снеговик увеличит шансы на победу.

Кстати, победитель будет не один. Номинаций несколько – самый креативный и веселый, самый спортивный. Также определят у кого самый большой снеговик и самый семейный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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