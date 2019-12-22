В Барнауле стартовал чемпионат по лепке снеговиков
В барнаульском Парке спорта имени Смертина сегодня, 22 декабря, стартовал чемпионат по лепке снеговиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
В этом веслом состязании будут соревноваться команды, состоящие из двух и более человек. При этом к снеговикам есть жесткие требования. Они должны быть в одной из заявленных организаторами тематике: здоровый образ жизни, спорт или чемпионат по футболу «Евро-2020».
Все необходимое оборудование участникам выдали, но с собой можно было принести необходимые аксессуары для будущего творения. Например, варежки, шапки, кепки или бусы. Такой нарядный снеговик увеличит шансы на победу.
Кстати, победитель будет не один. Номинаций несколько – самый креативный и веселый, самый спортивный. Также определят у кого самый большой снеговик и самый семейный.
ИСТОЧНИК KP.RU