В Барнауле случилась массовая авария на шоссе Ленточный бор

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-21T13:40:47+03:00

Четыре автомобиля столкнулись на пути в краевую столицу

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Сегодня, 21 декабря, примерно в 15.00 в Барнауле случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. На подъезде к городу, на шоссе Ленточный бор столкнулись четыре легковых автомобиля.

Как сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул», в результате столкновения образовалась длинная пробка в обе стороны движения.

По словам свидетелей аварии, автомобили участников аварии серьезно пострадали, больше всего повреждений у «Лексуса».

Один автомобиль от удара вылетел на обочину, передняя часть другого авто получила ощутимые повреждения. Свидетели говорят, что пострадавших нет. Но на данный момент официальный комментарий от ГИБДД получить не удалось. Судя по всему, водитель иномарки не рассчитал скорость и из-за сложных погодных условий его «утащило» на другую полосу. Экстренно затормозить не смогли и другие участники движения.

ИСТОЧНИК KP.RU