2019-12-21T11:01:34+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула в надежде на «кэшбек» потеряла 150 тысяч рублей

Она планировала сэкономить средства
БОРЗОВ Денис
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ТелефонТелефонФото: предоставлено пресс-службой
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В пятницу, 20 декабря, пожилая жительница Барнаула стала жертвой мошенников. 59-летней женщине позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка. Они предложили ей подключить к банковской карте программу «кэшбек».

Потерпевшая согласилась, но для того, чтобы якобы подключить услугу, нужно было зайти в личный кабинет в интернете. Попасть в кабинет не удалось, так как логин и пароль были устаревшие, тогда «сотрудник банка» попросил потерпевшую начать процедуру восстановления данных. После нее женщине на телефон начали поступать смс-сообщения с кодами, которые она продиктовала мошеннику. Те бросили трубку, а после этого пострадавшей поступило уведомлении о списании денежных средств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, сумма причиненного ущерба составила около 150 тысяч рублей.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в органы внутренних дел. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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