Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» сыграет с фанатами

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-21T09:34:22+03:00

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В субботу, 21 декабря, местный хоккейный клуб «Динамо-Алтай» проведет товарищескую игру со своими фанатами.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, традиционное мероприятие состоится в «Титов Арене» (экс-Дворец зрелищ и спорта). В программу вошли конкурсы, выступление артистов и лотерея.

Гостей мероприятия ждет розыгрыш двух абонементов на любые домашние матчи, три хоккейных свитера и 10 шарфов с символикой команды. Также болельщики могут выбрать лучшего хоккеиста сезона. Начало хоккейного праздника в 15.00. Вход для зрителей бесплатный.

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Экскурсия проводится не в первый раз, ранее директор и его помощник прилюдно кормили хищников. Так они решили показать, что даже царь зверей может быть очень ласковым и покладистым.

ИСТОЧНИК KP.RU