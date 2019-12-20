«Ласточку» между Новосибирском и Барнаулом запустят через год

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-20T08:41:47+03:00

За это время нужно решить ряд вопросов

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Скоростной поезд «Ласточка» между Барнаулом и Новосибирском планируют запустить через год. На первом этапе предложено использовать два состава, рассказал начальник ЗСЖД Александр Грицай ТАСС.

На скоростном поезде добраться до Новосибирска барнаульцы смогут примерно за три часа. Запустить «ласточку» планируют в декабре 2020 года. Для запуска нужно определиться, где построить депо для обслуживания поездов, выстроить логистику и просчитать тарифы.

Ориентировочно билет будет стоить около 500 рублей. Из Барнаула в Новосибирск «Ласточка» по предварительной договоренности будет отправляться в 6-7 утра. По пути будет четыре остановки, включая станцию Черепаново. Обратно в краевую столицу скоростной поезд будет отправляться поздно вечером. Эксперты считают, что такой график будет удобен командировочным. «Ласточка» также должна разгрузить федеральную трассу на этом участке, где часто случаются аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU