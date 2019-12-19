Размер некоторых выплат для семей с детьми увеличат на Алтае

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-19T13:42:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае с 1 января увеличат размер нескольких выплат семьям с детьми. Они станут больше от трех до 3,8%, сообщают в пресс-службе минсоцзащиты региона.

Так сумма ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка составит 10 203 рубля. Столько же будут каждый месяц получать семьи, в которых родилось трое и больше детей, пока ребенку не исполнится три года. А усыновителям предоставят выплату - 11 733,45 рубля или 12 753,75 рубля, все будет зависеть от районного коэффициента.

Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, которые погибли при исполнении обязанностей военной службы, составит 2845,54 рубля или 3092,98 рубля.

К тому же, с 1 января 2020 года увеличат пенсию и детям, кормильцы которых погибли при выполнении задач в Афганистане (в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона). Эта выплата будет 5866,73 рубля или 6376,88 рубля.

Размер пособий, выделяющихся в связи с рождением ребенка, проиндексируют с 1 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU