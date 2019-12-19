Барнаульский поселок Южный переключат на ТЭЦ-3

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-19T12:36:32+03:00

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Поселок Южный до конца года переключат с котельного завода «Ротор» на третью ТЭЦ. А старую котельную законсервируют, она будет находиться под охраной.

Специалисты уверяют, что все изменения не вызовут проблем с отоплением. В этом году на Южном построили новый тепловой пункт и магистральную сеть, сообщает «ГТРК Алтай». Это оборудование уже готово к работе. Только вот местные жители обеспокоены тем, что после переключения температура в домах может упасть. Но директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс утверждает, что после переключения за температурой в квартирах будут следить специалисты, они своевременно отреагируют на все обращения.

А та котельная, которая сейчас обеспечивает теплом поселок Южный, будет законсервирована. Сооружение также будет находиться под охраной и при необходимости котельная сможет возобновить работу. Кстати, переключение не повлияет тарифы. Платить за отопление больше 20 тысяч потребителей будут также.

ИСТОЧНИК KP.RU