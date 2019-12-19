2019-12-19T10:26:21+03:00
Политика

Уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае назначили Ольгу Казанцеву

Ранее она было временно исполняющей обязанности
САПОЖКОВА Александра
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Ольга КазанцеваОльга КазанцеваФото: АКЗС
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Ольга Казанцева назначена Уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае. Ее кандидатуру предложил рассмотреть губернатор Виктор Томенко, а депутаты краевого Заксобрания ее утвердили.

Ольга Казанцева с отличием окончила Бийский пединститут по специальности «Педагог-психолог». Начала трудовую деятельность школьным психологом. Затем работала преподавателем факультета психологии, замдекана по воспитательной работе Бийского педуниверситета. Трудилась в краевом реабилитационном центре для детей и подростков, в краевом кризисном центре для женщин. В 2014 году назначена на должность Уполномоченного при Губернаторе края по правам ребенка. С 2018 года она временно исполняла обязанности Уполномоченного. Имеет кандидатскую диссертацию по специальности «Общая психология, психология личности, история психологии».

Как сообщили в пресс-службе Алтайского заксобрания, Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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