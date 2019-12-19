В Бийске продают щенков, которые вместо лая урчат

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-19T07:37:59+03:00

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В Бийске продают щенков необычной породы. Но таких питомцев предлагают «забронировать» заранее, так как за ними выстраивается очередь.

Как сообщает «Бийский рабочий», это щенки африканской породы – басенджи. Эти животные вместо обычного лая издают то ли урчание, то ли воркование голубей, то ли повизгивание.

У басенджей есть еще несколько необычных особенностей - они умываются лапой, словно кошки. При этом у них очень активная мимика, да такая, что спустя несколько лет на их мордочке остаются морщины, как у человека. Приятным «бонусом» является то, что шерсть басенджей считается гипоаллергенной.

Собаки этой африканской породы стоят довольно дорого и зачастую их покупают в королевские дома. Бийские «африканцы» обойдутся жителям региона в 40 тыс. рублей, ведь их родители - чемпионы. Забрать щенков можно в феврале, но изъявить желание о покупке щенков нужно заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU