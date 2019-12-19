СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-19T06:29:01+03:00

По словам некоторых очевидцев, он уже превратился в мумию

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Во вторник, 17 декабря, в бийской теплотрассе нашли труп мужчины.

Инцидент, как сообщает ИА «Банкфакс», произошел на улице Чайковского. По словам очевидцев, труп достали прямо из теплотрассы. В Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю данный факт подтвердили. По данному факту назначена проверка.

В ведомстве отметили, что речь идет о мужчине без определенного места жительства. Предварительно на трупе не было обнаружено следов криминала. Причину гибели установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Некоторые пользователи рассказывали, что якобы труп уже успел превратиться в мумию, а на шее у него была веревка. Другие же наоборот говорят, что вблизи тело было черным и раздутым. Местные жители вызвали представителей правоохранительных органов из-за трупного запаха, который стал распространяться по округе.

ИСТОЧНИК KP.RU