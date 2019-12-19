Погода в Барнауле 19-21 декабря: потеплеет до +1
Погода в Барнауле 19-21 декабря, по данным синоптиков, ожидается комфортной.
Днем 19 декабря в городе без осадков, а вечером небольшой снег, на дорогах местами сильная гололедица. Температура -5...-7 градусов.
20 декабря характер погоды существенно не изменится. Временами небольшой снег, на дорогах местами сильная гололедица. При этом потеплеет на пару градусов (ожидается -3...-5).
21 декабря и вовсе столбик термометра поднимется до -1...+1
- При этом ожидаются снег, мокрый снег, метель, возможны гололедные явления, на дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица, - дают прогноз в Алтайском гидрометцентре.
Ветер в эти дни будет юго-восточный и южный, от 5 до 13 метров в секунду.
Отметим, что во время сильного гололеда сотрудники МЧС рекомендуют быть крайне внимательными на дорогах - как водителям, так и пешеходам.
ИСТОЧНИК KP.RU