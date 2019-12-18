Мини-квартира вызвала большой интерес у барнаульцев

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-18T13:39:45+03:00

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В Барнауле на днях продали 10-метровую квартиру почти за 424 тысячи рублей. Недвижимость была выставлена на аукцион и за нее боролись сразу четыре человека, сообщают на Алтайском портале недвижимости.

Прием заявок на участие в торгах за крохотную квартирку завершился еще 8 ноября. Малогабаритное жилье на первом этаже находится в пятиэтажке на улице Энтузиастов, 25. Скорее всего, квартира была оборудована из какого-то вспомогательного помещения.

За эту квартиру боролись три физических лица и один бизнесмен. Стартовая цена была - 311 440 рублей, но по ходу торгов участники подняли ее на 36% - до 423 558 рублей. Такую стоимость предложил Андрей Бутаков, он же и победил.

Стоит отметить, что этот лот был выставлен на торги по решению суда. В числе обременений объекта значится ипотека. Квартиру ранее уже пытались продать с молотка в конце сентября, но тогда желающих ее приобрести не было.

ИСТОЧНИК KP.RU