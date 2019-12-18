Больницы Алтайского края получили 13 новых машин скорой помощи
Алтайский край 18 декабря получил 13 новых машин скорой помощи. На их покупку из федерального бюджета было выделено 46 млн рублей, сообщают в пресс-службе краевой администрации.
Так 11 машин класса «В» отправили в Баевскую, Волчихинскую, Алейскую, Косихинскую, Краснощековскую, Залесовскую, Курьинскую, Поспелихинскую, Троицкую, Тюменцевскую центральные районные больницы, а также Староалейскую центральную районную больницу Третьяковского района. Еще два реанимобиля класса «С» были направлены на станцию скорой помощи в Барнаул.
Все автомобили оборудованы необходимой современной техникой. Также для работы с дефибриллятором, кардиографом и другими приборами фельдшеры бригад скорой помощи прошли дополнительное обучение.
- Эта работа продолжится и в следующем году. В среднем ежегодно мы закупаем около 60 новых машин, что позволяет сохранить на должном уровне автопарк, содержать в нужном состоянии медицинское оборудование этих машин, а значит, сделать бесперебойным оказание скорой и неотложной медицинской помощи для нашего населения, - сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
ИСТОЧНИК KP.RU