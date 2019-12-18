2019-12-18T12:46:08+03:00
Общество

Больницы Алтайского края получили 13 новых машин скорой помощи

Медперсонал также прошел необходимое допобучение
Юлия ЕВГРАФОВА
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Алтайский край 18 декабря получил 13 новых машин скорой помощи. На их покупку из федерального бюджета было выделено 46 млн рублей, сообщают в пресс-службе краевой администрации.

Так 11 машин класса «В» отправили в Баевскую, Волчихинскую, Алейскую, Косихинскую, Краснощековскую, Залесовскую, Курьинскую, Поспелихинскую, Троицкую, Тюменцевскую центральные районные больницы, а также Староалейскую центральную районную больницу Третьяковского района. Еще два реанимобиля класса «С» были направлены на станцию скорой помощи в Барнаул.

Все автомобили оборудованы необходимой современной техникой. Также для работы с дефибриллятором, кардиографом и другими приборами фельдшеры бригад скорой помощи прошли дополнительное обучение.

- Эта работа продолжится и в следующем году. В среднем ежегодно мы закупаем около 60 новых машин, что позволяет сохранить на должном уровне автопарк, содержать в нужном состоянии медицинское оборудование этих машин, а значит, сделать бесперебойным оказание скорой и неотложной медицинской помощи для нашего населения, - сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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