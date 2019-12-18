2019-12-18T08:46:42+03:00
Здоровье

В 63 алтайских школах и детсадах ввели карантин из-за простуды

В регионе 19 тысяч заболевших, и более 74% – дети до 14 лет
САПОЖКОВА Александра
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В регионе 19 тысяч заболевших, и более 74% – дети до 14 летВ регионе 19 тысяч заболевших, и более 74% – дети до 14 летФото: Олег УКЛАДОВ
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Всплеск ОРВИ зарегистрирован в школах и детсадах Барнаула, Алейска, Алтайского, Тогульского районов и в других территориях. Карантин ввели в 63-х учреждениях, но полностью их пока не закрыли, сообщают vesti22.tv.

По словам начальника отдела эпиднадзора управления Роспортребнадзора по Алтайскому краю Ольги Егоровой, рост заболеваемости ОРВИ, в основном среди детей, отмечается с начала декабря. И сейчас край находится на предэпидемическом уровне. По последним данным, в регионе 19 тысяч заболевших, и более 74% – дети до 14 лет. Также с начала сезона выявлено два случая гриппа (оба в Барнауле) - больные уже вылечились. К концу месяца специалисты прогнозируют небольшой спад заболеваемости, а после новогодних каникул вновь всплеск.

Медики рекомендуют при первых признаках заболевания сразу обращаться к врачу и ни в коем случае не переносить простуду на ногах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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