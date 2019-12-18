2019-12-18T07:11:49+03:00
Общество

В Барнауле осудили ограбившего микрофинансовую организацию мужчину

Он обратился за займом, но получил отказ
Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле вынесли приговор мужчине, который ограбил микрофинансовую организацию. Этим летом он, угрожая ножом, заставил кассира выдать ему 27 тыс. рублей.

Получив деньги, он сказал, что не собирался ее убивать, и девушка может вызвать охрану. Ранее мужчина неоднократно обращался в организацию, но почти всегда получал отказ. Один раз ему оформили кредит на 11 тыс. рублей, но он не оплачивал кредит.

Известно, что грабитель имеет проблемы с психикой после травмы головы. Которую получил в аварии – у него случаются приступы эпилепсии, мужчина состоит на учете в Алтайской краевой психиатрической клинике. Однако мужчину признали вменяемым.

Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Юлия Чиндяскина, за совершенное преступление мужчину осудили на два года с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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