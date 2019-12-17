Барнаульский кинотеатр «Премьера» откроется перед Новым годом

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-17T14:41:45+03:00

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В барнаульском кинотеатре «Премьера» заканчивают установку нового цифрового оборудования. Кинотеатр откроется уже 27 декабря. В честь этого события состоится праздничная программа «Премьера. Перезагрузка».

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, детей в этот день ждет премьера мультфильма «Иван Царевич и Серый волк - 4» и химические опыты профессора Николя. Молодежи может поучаствовать в киноквесте и пройти кастинг на роль в ремейке популярных российских фильмов «Снимается кино». Также состоится показ художественного фильма «Союз спасения».

В Министерстве культуры Алтайского края сообщили, что на деньги из краевого бюджета в кинотеатре «Премьера» отремонтировали кинозал, купили новые кресла и оборудование для цифрового кинопоказа.

Кинотеатр порадует гостей новыми акциями. Так, в рамках акции «Кинокритика» пройдут встречи с режиссерами, киноведами, представителями культуры и кино. В рамках нового проекта «Театральная палитра» в «Премьере» можно будет посмотреть киноверсии спектаклей ведущих театров России и принять участие в дискуссии с искусствоведами. Также в программе кинотеатра останутся уже полюбившиеся зрителям акции - «Ночь кино», «Уличное кино», «Короткометражное кино». Продолжатся показы фильмов для инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU