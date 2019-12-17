Музей шоколада начал работу в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-17T13:24:28+03:00

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С понедельника, 16 декабря, музей шоколада официально начал работу в Барнауле. Ранее он принимал гостей в тестовом режиме.

Несмотря на это, за последний месяц стало понятно, что музей стал востребованным заведением, куда можно привести своих детей, да и самому узнать много нового.

Как сообщает пресс-центр администрации города, идея создания музея шоколада вынашивалась пять лет. Его авторы вдохновлялись на кондитерской фабрике «Красный октябрь» в Москве. Здание тоже выбиралось не просто так – хотелось чего-то необычного. Поэтому выбрали Дом с лавками – здание на улице Пушкина, 66. Его отреставрировали и открыли музей. Теперь здесь представлены сладкие экспонаты ручной работы.

- Над фигурами работали в течение года. Многие из них посвящены Пушкину – мы расположились на улице, названной его именем, и решили это использовать. У нас есть его бюсты, герои сказок – белочка с орешками, 20-ти килограммовая русалка, которую лепили три месяца, - рассказывает Валентина Добычина, директор музея.

Кстати, раньше она «держала» социальные магазины, помогала старшему поколению, в силу своих возможностей, не раз становилась призером городского конкурса «Лучший социальный магазин». Теперь пришло время сделать что-то новое. Так родился музей шоколада.

ИСТОЧНИК KP.RU