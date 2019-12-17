Жителей Алтайского края интересует, 31 декабря рабочий день или выходной
Запрос "31 декабря рабочий день или выходной?" стал одним из самых популярных среди алтайских пользователей "Яндекса" за сутки. Об этом сообщает служба статистики запросов.
Напомним, еще в конце ноября в Госдуме предложили идею сделать последний день года нерабочим. Но эту инициативу не поддержали в Совфеде, правительстве, и Минтруда. Тем не менее, в 19 регионах 31 декабря все-таки решили сделать выходным. Например, в Республике Алтай правительство рекомендовало работодателям перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря. Но Алтайский край этому примеру не последовал.
Данные "Яндекса"Фото: скриншот сайта
Как ранее заявил губернатор края Виктор Томенко, он против такого нововведения, так как не видит необходимости ломать установленный порядок вещей.
- Я серьезного запроса со стороны жителей края о том, чтобы 31 декабря сделать выходным, не вижу. В этот день и так всегда пораньше люди с работы уходят. Хотели бы что-то поменять, начали бы разговаривать в январе или феврале, что ж в последние недели начинать изменения? - сказал глава региона.
Так что для жителей Алтайского края 31 декабря остается рабочим днем, хоть и укороченным.
ИСТОЧНИК KP.RU