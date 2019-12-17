2019-12-17T07:57:13+03:00
Общество

Жителей Алтайского края интересует, 31 декабря рабочий день или выходной

"31 декабря рабочий день или выходной" - это один из самых популярных запросов в "Яндексе"
САПОЖКОВА Александра
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31 декабря рабочий день или выходной?31 декабря рабочий день или выходной?Фото: Олег УКЛАДОВ
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Запрос "31 декабря рабочий день или выходной?" стал одним из самых популярных среди алтайских пользователей "Яндекса" за сутки. Об этом сообщает служба статистики запросов.

Напомним, еще в конце ноября в Госдуме предложили идею сделать последний день года нерабочим. Но эту инициативу не поддержали в Совфеде, правительстве, и Минтруда. Тем не менее, в 19 регионах 31 декабря все-таки решили сделать выходным. Например, в Республике Алтай правительство рекомендовало работодателям перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря. Но Алтайский край этому примеру не последовал.

Данные "Яндекса" Фото: скриншот сайта

Данные "Яндекса"Фото: скриншот сайта

Как ранее заявил губернатор края Виктор Томенко, он против такого нововведения, так как не видит необходимости ломать установленный порядок вещей.

- Я серьезного запроса со стороны жителей края о том, чтобы 31 декабря сделать выходным, не вижу. В этот день и так всегда пораньше люди с работы уходят. Хотели бы что-то поменять, начали бы разговаривать в январе или феврале, что ж в последние недели начинать изменения? - сказал глава региона.

Так что для жителей Алтайского края 31 декабря остается рабочим днем, хоть и укороченным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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