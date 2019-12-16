Власти Бийска хотят скинуть с баланса города стадион, пивбар и гараж

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-16T17:27:33+03:00

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Администрация Бийска придумала как скинуть неликвидную недвижимость. Власти решили списать неугодную недвижимость.

Как сообщает издание «Бийский рабочий», недвижимость приняли в собственность в апреле текущего года. Тогда стадион «Прогресс» на улице Воинов-Интернационалистов, 80 был выкуплен у частного лица.

- После этого последовало техническое обследование переданного имущества, что в итоге выявило объекты, от которых на заседании комиссии по списанию имущества было рекомендовано избавиться, - пишет источник.

В частности речь идет о футбольном поле площадью 787 квадратных метров и стоимостью 600 тысяч рублей (причина — несоответствие строительным нормам и правилам), мастерской и пивбаре площадью 248 «квадратов», стоимостью 3,2 млн рублей (причина — восстановительный ремонт невозможен без разборки несущих конструкций), трибуне с пристроем площадью 510 квадратных метров и стоимостью 600 тысяч рублей (причина — объект непригоден к использованию, ремонт невозможен). Также администрация хочет избавиться от гаража общественного транспорта и административного здания. Общая балансовая стоимость объектов составила более 9,5 млн руб. это при том, что стадион был выкуплен за 20,8 млн рублей.

Только по самым скромным подсчетам демонтаж аварийных объектов обойдется в 5-10 миллионов рублей. Кто будет его оплачивать – пока не решено. Таким образом, реконструкция стадиона может затянуться на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU