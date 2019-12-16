Автопробег против «убитых» дорог прошел в Рубцовске

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-16T09:05:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Рубцовске Алтайского края прошел автопробег, посвященный «убитым» автодорогам.

Его организаторами выступили активисты политической партии «Справедливая Россия». На акцию вышли около десятка автолюбителей. Они проехали по Новоегорьевскому тракту до улицы Арычной. Хотя изначально, как пишет портал «вРубцовске.ру» маршрут был другой: от улицы Алтайской в районе кафе Пале-Рояль – улица Светлова – улица Комсомольская – улица Калинина – проспект Ленина до переулка Промышленного. Однако администрация города такой маршрут не согласовала.

Уже после завершения автопробега ее участники приняли Резолюцию, которую направят главе города Дмитрию Фельдману. В частности участники пробега требуют изыскать дополнительные средства на капитальный ремонт дорог общего пользования (список улиц прилагается), усилить контроль за состоянием и наличием жизненно важных дорожных знаков, а также усилить контроль за содержанием дорог общего пользования, в том числе это касается своевременной очистки от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU