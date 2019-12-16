2019-12-16T09:05:52+03:00
Общество

Автопробег против «убитых» дорог прошел в Рубцовске

Его участники приняли резолюцию, которую передадут главе города
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Рубцовске Алтайского края прошел автопробег, посвященный «убитым» автодорогам.

Его организаторами выступили активисты политической партии «Справедливая Россия». На акцию вышли около десятка автолюбителей. Они проехали по Новоегорьевскому тракту до улицы Арычной. Хотя изначально, как пишет портал «вРубцовске.ру» маршрут был другой: от улицы Алтайской в районе кафе Пале-Рояль – улица Светлова – улица Комсомольская – улица Калинина – проспект Ленина до переулка Промышленного. Однако администрация города такой маршрут не согласовала.

Уже после завершения автопробега ее участники приняли Резолюцию, которую направят главе города Дмитрию Фельдману. В частности участники пробега требуют изыскать дополнительные средства на капитальный ремонт дорог общего пользования (список улиц прилагается), усилить контроль за состоянием и наличием жизненно важных дорожных знаков, а также усилить контроль за содержанием дорог общего пользования, в том числе это касается своевременной очистки от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автопробег против «убитых» дорог прошел в Рубцовске
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
Светофоры отключат в Барнауле из-за планового ремонта
«Уральские авиалинии» увеличили перевозки пассажиров в ноябре на 12%
Между Барнаулом и Бельмесево начнет ходить больше автобусов
Алтайские специалисты обнаружили карантинного вредителя в китайских киви
Мужчина заживо сгорел в бане, в которой жил
В Барнауле ищут водителя, сбившего ребенка
Долгострой на Павловском тракте не вызывает у властей доверие
Мамин хвостик: фотоловушки поймали на Алтае котенка снежного барса
В Барнауле завершили поиски пропавшего подростка
В Казахстане нашли краснокнижного пеликана из Алтайского края
В Барнауле аварийно отключили воду в 122 домах
В Барнауле проведут митинг против вырубки деревьев ради спорткомплекса
В Барнауле пропал подросток в шапке-ушанке
Алтайский конькобежец одержал вторую победу на этапе Кубка мира
«АлтайБаскет» в упорной борьбе вырвал победу у «Русичей»
В Барнауле двое мужчин похитили новогоднюю елку
Фирсовские отравители: в поселке неизвестные кормят собак ядом