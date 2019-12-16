Мужчина заживо сгорел в бане, в которой жил

СЕГОДНЯ 05:06 2019-12-16T05:06:12+03:00

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В Бийске произошел пожар с трагическим исходом – погиб мужчина.

Возгорание в частной бане произошло накануне днем, 15 декабря. Строение находилось на участке, расположенном в переулке Ким. Два года назад здесь уже был пожар и тогда он уничтожил жилой дом. Его хозяин был вынужден перебраться в баню, да тут и погиб.

Как пишут его соседи в группе «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте», не исключено, что накануне мужчина выпил. Поэтому-то и не смог спастись. Другие же напротив, заверяют, что ему просто не повезло в жизни и на самом деле он был очень хорошим человеком.

К сожалению, это не единственный трагический случай, произошедший на Алтае на минувшей неделе. Так 13 декабря в селе Глубокое Завьяловского района сгорела семья из шестерых человек, четверо из них – дети. Самый младший – грудничок.

После этого случая губернатор регион Виктор Томенко дал поручение провести домовой обход по семьям с детьми и неблагополучным семьям. Специалисты должны проверить исправность печей отопления и электропроводки, а также установить извещатели дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU