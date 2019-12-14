2019-12-14T18:26:26+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» в упорной борьбе вырвал победу у «Русичей»

Матч завершился со счетом 68:66
Анна СЕМИНА
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"АлтайБаскет""АлтайБаскет"Фото: Анна СЕМИНА
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В субботу, 14 декабря, в Барнауле состоялся очередной матч чемпионата России по баскетболу Суперлиги-2 в группе «А». На площадке спорткомплекса «Победа» местный «АлтайБаскет» встречался с командой «Русичи» из Курска.

Еще на разминке соперники показывали неплохие броски, однако когда дошло до дела, с точностью начались проблемы. Так за первые пять минут матча гости не набрали ни одного очка, а вот преимущество «баскетовцев», хоть также со скрипом, но постепенно шло вверх. В какой-то момент они оторвались от «Русичей» на десятку.

"АлтайБаскет"-"Русичи" Фото: Анна СЕМИНА

"АлтайБаскет"-"Русичи"Фото: Анна СЕМИНА

Но радость барнаульцев была не долгой. После перерыва гости показали зубы. Преимущество растаяло на глазах. Один за одним они блестяще реализовывали трехочковые броски. Наши же напротив стали ошибаться. Все это привело к тому, что заключительная четверть была «валидольной». До последних секунд не было ясно кто уйдет победителем. Случилось чудо – не иначе. Встреча завершилась со счетом 68:66 в нашу пользу.

В воскресенье, 15 декабря, в спорткомплексе «Победа» состоится повторный матч. Начало в 17 часов. Вход для болельщиков свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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