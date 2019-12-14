«АлтайБаскет» в упорной борьбе вырвал победу у «Русичей»

СЕГОДНЯ 18:25 2019-12-14T18:26:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 14 декабря, в Барнауле состоялся очередной матч чемпионата России по баскетболу Суперлиги-2 в группе «А». На площадке спорткомплекса «Победа» местный «АлтайБаскет» встречался с командой «Русичи» из Курска.

Еще на разминке соперники показывали неплохие броски, однако когда дошло до дела, с точностью начались проблемы. Так за первые пять минут матча гости не набрали ни одного очка, а вот преимущество «баскетовцев», хоть также со скрипом, но постепенно шло вверх. В какой-то момент они оторвались от «Русичей» на десятку.

Но радость барнаульцев была не долгой. После перерыва гости показали зубы. Преимущество растаяло на глазах. Один за одним они блестяще реализовывали трехочковые броски. Наши же напротив стали ошибаться. Все это привело к тому, что заключительная четверть была «валидольной». До последних секунд не было ясно кто уйдет победителем. Случилось чудо – не иначе. Встреча завершилась со счетом 68:66 в нашу пользу.

В воскресенье, 15 декабря, в спорткомплексе «Победа» состоится повторный матч. Начало в 17 часов. Вход для болельщиков свободный.

6+

ИСТОЧНИК KP.RU