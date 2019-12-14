2019-12-14T14:06:49+03:00
Происшествия

В Барнауле двое мужчин похитили новогоднюю елку

Они несли декоративную световую конструкцию по улице
САПОЖКОВА Александра
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Новогодняя декоративная елкаНовогодняя декоративная елкаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле двое мужчин похитили декоративную елку, которую установила администрация Ленинского района. Нарушителей задержали сотрудники Росгвардии.

Экипаж ранним утром на улице Юрина заметил мужчин с уличной световой конструкцией в руках.

- Увидев росгвардейцев, те бросили ношу и попытались скрыться во дворе многоэтажного дома. Но их попытки не увенчались успехом, мужчин задержали, - рассказали в пресс-службе управления Нацгвардии по Алтайскому краю.

На место сразу же вызвали следственно-оперативную группу. Задержанные мужчины не стали отпираться и признались в краже. Стоимость украденной новогодней конструкции - более шести тысяч рублей, а ее восстановление администрации района обойдется вдвое дороже.

Кстати, злоумышленник снимали весь процесс кражи на видео, и даже показали видеозапись следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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