Погода в Барнауле 14-15 декабря 2019 года: похолодание до -20 градусов

СЕГОДНЯ 07:10 2019-12-14T07:14:38+03:00

По прогнозу погоды, в Барнауле 15 декабря 2019 года ожидаются небольшой снег, гололед

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Синоптики озвучили прогноз погоды в Барнауле на 15 декабря 2019 года.

По их данным, ночью 15 декабря в Барнауле температура опустится до -18… -20 градусов, а днем поднимется до -11… -13. При этом временами пройдет небольшой снег, ветер 5 - 10 метров в секунду, а на дорогах местами ожидается сильный гололед.

Холодать в Барнауле начнет уже сегодня, 14 декабря, днем. Пока температура держится в районе -2… -4 градусов. Также сегодня в городе мокрый снег, на дорогах местами снежные заносы и гололед.

Что касается Алтайского края в целом, то ночью 15 декабря прогнозируют -13… -23, а днем -10… -15. Кое-где снег, утром местами изморозь, на дорогах также сильный гололед.

В связи с сильным гололедом сотрудники МЧС призывают быть крайне осторожными на дорогах. Как вести себя во время гололеда, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU