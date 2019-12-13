2019-12-13T13:51:00+03:00
Общество

Алтайским семьям будут выплачивать на 400 рублей больше за третьего и последующих детей

Сумма выплаты на 2020 год составит 10203 рубля
БОРЗОВ Денис
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Радостный ребенокРадостный ребенокФото: Олег УКЛАДОВ
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В следующем году размер ежемесячной выплаты за рождение третьего и последующих детей превысит 10 тысяч рублей, и почти достигнет уровня МРОТа.

Как сообщили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, этот размер ежемесячной выплаты установлен Указом Президента Российской Федерации. Это означает, что сумма денежной компенсации соответствует уровню прожиточного минимума на детей и ежегодно меняется.

По данным Минсоцзащиты, в 2019 году родители трех и более детей получали пособие, составляющее 9811 рублей. Но уже с 1 января многодетным семьям будут выплачивать 10203 рубля, согласно принятому краевому бюджету Алтайского края на приближающийся год крысы.

К слову, в 2019 году размер минимального пособия на ребенка на территории России насчитывал 6284 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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