В Бийске открыли библиотеку, отремонтированную за 5,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-13T12:12:34+03:00

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Торжественное событие для молодых жителей наукограда состоялось в четверг, 12 декабря. На церемонию приехали замглавы Бийска Антонина Мелихова, замминистра культуры региона Алексей Бочаров, директор «Шишковки» Татьяна Егорова, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Бийска Андрей Кудинов и почетные читатели.

Обновление случилось благодаря победе библиотеки семейного чтения в конкурсе на создание модернизированного внутрибиблиотечного пространства. На все работы выделили более 5,5 миллионов рублей из краевого и городского бюджетов.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, были отремонтированы помещения, приобретена мебель и техника, а также полторы тысячи новых изданий. Появились и новые специальные зоны: для детей, молодежи, для делового общения и другие.

По данным Минкультуры Алтайского края, ежегодно библиотеку посещают около пяти тысяч человек, почти все из них - дети до 15 лет. Среди постоянных читателей - более 350 молодых семей. Для удобства библиотека работает с 11.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU