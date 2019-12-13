Яблоки на снегу: на Алтае уничтожили больше 20 тонн евро-фруктов
Алтайские таможенники вместе с сотрудниками ФСБ остановили на границе и уничтожили запрещенные к ввозу яблоки общим весом более 20 тонн.
Фрукты пытались импортировать через автомобильный пункт пропуска "Кулунда", на границе с Казахстаном. "Операция" почти удалась - перевозчик показал сопроводительные документы, в которых было написано, что яблоки якобы казахские. Но после проверки выяснилось, что это фрукты из Евросоюза.
Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, ввоз этой продукции на территорию Российской Федерации запрещен. Поэтому яблоки изъяли и уничтожили сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Против перевозчика возбудили дело по статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по факту несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз товара.
ИСТОЧНИК KP.RU