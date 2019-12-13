2019-12-13T11:50:52+03:00
Общество

Яблоки на снегу: на Алтае уничтожили больше 20 тонн евро-фруктов

Перевозчик утверждал, что яблоки - казахские
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Алтайские яблокиАлтайские яблокиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Алтайские таможенники вместе с сотрудниками ФСБ остановили на границе и уничтожили запрещенные к ввозу яблоки общим весом более 20 тонн.

Фрукты пытались импортировать через автомобильный пункт пропуска "Кулунда", на границе с Казахстаном. "Операция" почти удалась - перевозчик показал сопроводительные документы, в которых было написано, что яблоки якобы казахские. Но после проверки выяснилось, что это фрукты из Евросоюза.

Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, ввоз этой продукции на территорию Российской Федерации запрещен. Поэтому яблоки изъяли и уничтожили сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Против перевозчика возбудили дело по статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по факту несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Бийске открыли библиотеку, отремонтированную за 5,5 млн рублей
В Барнауле продают самые дорогие живые елки в России
Яблоки на снегу: на Алтае уничтожили больше 20 тонн евро-фруктов
Белокуриха вошла в топ-5 самых популярных горнолыжных курортов России
Вице-президент банка ВТБ получил награду RETAIL FINANCE AWARDS
На жилье алтайским детям-сиротам в этом году потратили почти полмиллиарда рублей
Алтайские молодые парламентарии предлагают штрафовать за продажу снюса
В Барнауле участок улицы перекроют почти на три месяца
Алтайский участковый нашел ствол у сельчанина
ВТБ реализовал электронный документооборот для Ростелекома
Дмитрий Медведев выделил Алтайскому краю 40 млн рублей за работу губернатора
Учащиеся АлтГТУ стали финалистами Всероссийского инженерного конкурса
Сильный гололед: жителей Алтайского края предупреждают о непогоде
Издержки металлургии: как рассеянный элемент загрязняет почву
Ирландский паб горел в Барнауле
Труп под окнами многоэтажки обнаружен в Барнауле
Барнаульцы остались без воды из-за очередной аварии
В Камне-на-Оби мужчина заплатил за неоказанные интимные услуги
Молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы Алтайского края приняли присягу
Скрипачка из Барнаула прошла в финал конкурса «Синяя птица»
ВТБ готовит выпуск структурных облигаций
На Алтае молодые родители получат двойные выплаты в декабре
В Барнауле загорелась маршрутка с пассажирами
Замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк отпущен под домашний арест
В Барнауле можно будет бесплатно посмотреть кино
Барнаульский орнитолог высказался о вырубке парковых зон в городе
Шикарный коттедж со SPA-зоной и хамамом продают в Барнауле
В Барнауле обворовали автомат с мягкими игрушками
Барнаульский психиатр представит книгу «Истерический молебен»