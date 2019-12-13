2019-12-13T10:04:10+03:00
Происшествия

Алтайский участковый нашел ствол у сельчанина

Мужчина незаконно изготовил и хранил огнестрельное оружие
БОРЗОВ Денис
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СамопалСамопалФото: предоставлено пресс-службой
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В Поспелихинском участковый узнал, что один из местных жителей незаконно хранит огнестрельное оружие. Он решил проверить селянина и не прогадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 46-летний мужчина не признался, что хранит пистолет. Но полицейские во время осмотра в духовке нашли предмет, похожий на оружие.

Его изъяли и отправили на экспертизу. Выяснилось, что это самодельный пистолет по типу гладкоствольных дульнозарядных, из которого можно стрелять снарядом диаметром 10 миллиметров.

Позже мужчина признался, что данное оружие изготовил этой осенью у себя дома из подручных средств. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Мужчина ранее был не раз судим за различные преступления, в том числе и за незаконное хранение оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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