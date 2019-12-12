Молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы Алтайского края приняли присягу

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-12T14:04:56+03:00

В верности родине и служебному долгу поклялись 35 сотрудников подразделений УИС Барнаула, Рубцовска и села Шипуново

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12 декабря, в День конституции РФ, на верность родине и служебному долгу присягнули 35 сотрудников подразделений УИС городов Барнаула, Рубцовска и села Шипуново.

В управлении церемония присяги состоялась на плацу перед памятными досками ветеранов уголовно-исполнительной системы. Открыл торжественное мероприятие заместитель начальника УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Олег Кытманов. Он пожелал молодым сотрудникам добросовестно и ответственно относится к служебным обязанностям, оставаться честными в любых ситуациях.

Перед государственным флагом, знаменем УФСИН России по Алтайскому краю и личным составом новобранцы поклялись соблюдать конституцию и законы РФ, достойно исполнять возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.

По завершении церемонии присяги в актовом зале управления состоялась встреча молодых сотрудников с ветеранами УИС Алтайского края. Егор Колтаков и Андрей Говголенко поздравили молодых сотрудников и призвали всегда быть верными Отечеству. Ветераны УИС рассказали новобранцам о службе в уголовно-исполнительной системе и ответили на интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU