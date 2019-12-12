Молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы Алтайского края приняли присягу
12 декабря, в День конституции РФ, на верность родине и служебному долгу присягнули 35 сотрудников подразделений УИС городов Барнаула, Рубцовска и села Шипуново.
В управлении церемония присяги состоялась на плацу перед памятными досками ветеранов уголовно-исполнительной системы. Открыл торжественное мероприятие заместитель начальника УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Олег Кытманов. Он пожелал молодым сотрудникам добросовестно и ответственно относится к служебным обязанностям, оставаться честными в любых ситуациях.
Перед государственным флагом, знаменем УФСИН России по Алтайскому краю и личным составом новобранцы поклялись соблюдать конституцию и законы РФ, достойно исполнять возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.
По завершении церемонии присяги в актовом зале управления состоялась встреча молодых сотрудников с ветеранами УИС Алтайского края. Егор Колтаков и Андрей Говголенко поздравили молодых сотрудников и призвали всегда быть верными Отечеству. Ветераны УИС рассказали новобранцам о службе в уголовно-исполнительной системе и ответили на интересующие вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU