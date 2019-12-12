Бывшего гаишника осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-12T09:29:27+03:00

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Тюменцевский районный суд осудил бывшего сотрудника Госавтоинспекции. Во время работы тот предложил лишённому прав водителю ежемесячно перечислять ему пять тысяч рублей. За это он пообещал закрыть глаза на отсутствие права управления транспортом.

Нарушитель водитель согласился на условия сотрудника ГИБДД. В общей сложности на банковскую карту Госавтоинспектора он перевел 80 тысяч рублей. Осужденный признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, сообщают в краевой прокуратуре.

Бывший сотрудник ГИБДД был осужден по ч.3 ст.159 УКРФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину и лицом с использованием своего служебного положения). В дальнейшем приговор может быть оспорен.

ИСТОЧНИК KP.RU