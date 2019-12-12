Мужчина погиб при пожаре в Новоалтайске

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-12T08:45:59+03:00

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В ночь на 12 декабря в Новоалтайске произошел пожар в одной из пятиэтажек. Семь человек, в том числе четырех детей, спасли. Один мужчина погиб, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание произошло на третьем этаже в многоэтажке на улице Вагоностроительной. Огонь тушили 14 пожарных, также на месте работали четыре единицы пожарной и спецтехники, медики и сотрудники полиции.

В итоге четыре человека смогли самостоятельно покинуть здание. Еще семь жильцов из соседних квартир, в их числе было четверо детей, вывели из горящего дома спасатели. Одного мужчину нашли мертвым.

- Предположительно, мужчина надышался дымом. То количество выделившихся ядовитых веществ от пожара оказалось смертельным,- рассказали огнеборцы.

По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU