"Это голуби переоделись": по центру Барнаула бродила стая крякающих уток

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-11T15:19:28+03:00

Утки в центре Барнаула Фото: скриншот с видео

Залетные гости вызвали недоумение у горожан и кучу шуток в их адрес

Изменить размер текста: A A

11 декабря в центре Барнаула, в районе гостиницы "Алтай" и магазина "Мария-Ра", горожане наблюдали необычную картину - по снегу, громко крякая, ходила стая уток.

- Ой, что творится, по улицам утки бродят! Ужас! Наглые, к магазину пришли! Кошмар! - со смехом говорит автор видео, опубликованного в паблике "Инцидент Барнаул".

Утки в Барнауле (инцидент Барнаул).

Конечно же, видео вызвало недоумение и кучу шуток в адрес пернатых:

- Решили остановиться в гостинице, запоздали с перелетом.

- Рейс в южные страны отложили, совершили вынужденную посадку. А тут неплохо кормят.

- Это голуби переоделись.

Кто-то собрался бежать за утками, пока они не улетели. Мол, прихватить парочку для новогоднего стола.

- Все на охоту!

- Сегодня в центре Барнаула дичь!

Конечно, никто на забавных гостей не позарился - спустя какое-то время стая спокойно улетела.

ИСТОЧНИК KP.RU