"Это голуби переоделись": по центру Барнаула бродила стая крякающих уток
11 декабря в центре Барнаула, в районе гостиницы "Алтай" и магазина "Мария-Ра", горожане наблюдали необычную картину - по снегу, громко крякая, ходила стая уток.
- Ой, что творится, по улицам утки бродят! Ужас! Наглые, к магазину пришли! Кошмар! - со смехом говорит автор видео, опубликованного в паблике "Инцидент Барнаул".
Утки в Барнауле (инцидент Барнаул).
Конечно же, видео вызвало недоумение и кучу шуток в адрес пернатых:
- Решили остановиться в гостинице, запоздали с перелетом.
- Рейс в южные страны отложили, совершили вынужденную посадку. А тут неплохо кормят.
- Это голуби переоделись.
Кто-то собрался бежать за утками, пока они не улетели. Мол, прихватить парочку для новогоднего стола.
- Все на охоту!
- Сегодня в центре Барнаула дичь!
Конечно, никто на забавных гостей не позарился - спустя какое-то время стая спокойно улетела.
ИСТОЧНИК KP.RU