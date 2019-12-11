2019-12-11T12:46:24+03:00
Общество

Барнаульцев заманивают на несуществующий кастинг фильма о Конюхове

Участникам массовки обещают от 1000 до 2500 рублей
Юлия ЕВГРАФОВА
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В социальных сетях появилась информация о том, что требуется массовка для съемок фильма о путешественнике Фёдоре Конюхове. Они якобы вскоре пройдут в Барнауле. Только вот в Молодежном центре кинематографистов Алтая эту информацию опровергли и назвали мошеннической схемой.

Всем участникам массовки распространители объявления обещают оплату от 1000 до 2500 рублей за съемочный день. Сообщается, что съемки пройдут в краевой столице во второй половине декабря, а также в январе. Снимать будут якобы в ТРЦ города, бизнес-центрах и на улице. Только вот для участия в съемочном процессе нужно пройти кастинг.

Так в Молодежном центре сообщили, что об этих съемках нет никакой официальной информации. А сами страницы этих «кастинг директоров» вызывают множество подозрений. Также в социальных сетях появился комментарий от жительницы Барнаула о том, как работает подобная схема мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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