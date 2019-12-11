Барнаульский ресторан «Русский чай» банкротит налоговая
Заявление в Арбитражный суд Алтайского края с просьбой признать банкротом ООО Ресторан «Русский чай» накануне подала налоговая инспекция, сообщает «Политсибру». Налоговая требует с владельцев ресторана больше 400 тысяч рублей.
Сейчас компания находится на стадии ликвидации, приводит такие данные «Спарк-Интерфакс». Известно, что у фирмы на сумму больше 800 тысяч рублей есть 17 текущих исполнительных производств. Само же здание «Русского чая» находится на реставрации, которая сейчас приостановлена. Это помещение входит в список объектов культурного наследия.
- Когда решит, тогда все продолжится. Сделано уже достаточно много, особенно нас радует, что выполнены все противоаварийные работы - то есть, зданию уже ничего не угрожает, - заверила начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова.
ИСТОЧНИК KP.RU