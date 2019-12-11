2019-12-11T12:09:25+03:00
Общество

Барнаульский ресторан «Русский чай» банкротит налоговая

С владельца требуют больше 400 тысяч рублей
Юлия ЕВГРАФОВА
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Заявление в Арбитражный суд Алтайского края с просьбой признать банкротом ООО Ресторан «Русский чай» накануне подала налоговая инспекция, сообщает «Политсибру». Налоговая требует с владельцев ресторана больше 400 тысяч рублей.

Сейчас компания находится на стадии ликвидации, приводит такие данные «Спарк-Интерфакс». Известно, что у фирмы на сумму больше 800 тысяч рублей есть 17 текущих исполнительных производств. Само же здание «Русского чая» находится на реставрации, которая сейчас приостановлена. Это помещение входит в список объектов культурного наследия.

- Когда решит, тогда все продолжится. Сделано уже достаточно много, особенно нас радует, что выполнены все противоаварийные работы - то есть, зданию уже ничего не угрожает, - заверила начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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