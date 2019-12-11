2019-12-11T11:42:05+03:00
Общество

Барнаульцы могут поучаствовать в новогодней акции по обмену подарками

Она продлится до 13 января
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле 11 декабря стартовала новогодняя акция от Алтайского государственного краеведческого музея. Каждый желающий может сделать подарок незнакомцу и взамен также получить презент, сообщает пресс-служба мэрии города.

Чтобы стать участником акции необходимо подготовить небольшой сюрприз для незнакомца, положить в него открытку или записку с поздравлением. Принести подарок нужно в краеведческий музей. Он находится по адресу улица Ползунова, 46, там же можно взять подарок взамен.

Стоит отметить, что подарить можно не все. Нельзя приносить предметы категории 18+, скоропортящиеся продукты, растения, животных, очень большие или хрупкие вещи. Также запрещено упаковывать подарок.

- Мы очень хотим, чтобы в преддверии и во время новогодних праздников наша акция порадовала жителей города и подняла настроение. А если нет готового подарка, можно подготовить новогодний сувенир вместе с сотрудником музея, посетив один из мастер-классов. 14 декабря можно изготовить новогоднюю ель из сизаля и новогоднюю открытку, а 15 декабря - новогоднюю игрушку в стиле рустик. Мастер-классы будут проходить весь декабрь и в дни новогодних каникул в январе, - рассказывают организаторы.

Завершится акция 13 января. Всю подробную информацию можно получить по телефону 20-51-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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