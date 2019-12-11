2019-12-11T10:43:37+03:00
Политика

Депутаты предложили сделать голосование за главу Барнаула открытым

Это поможет избежать критики и негативных отзывов
Юлия ЕВГРАФОВА
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Голосовать за нового мэра краевой столицы предложили в открытой форме. Эта идея принадлежит единороссам БГД, сообщает «Политсибру».

Такое решение приняли на заседании местного политсовета «Единой России». Инициатива принадлежит председателю комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы Ивану Огневу.

Суть предложения – заменить тайное голосование на открытое. В качестве аргументов единороссы привели слова секретаря Генсовета партии ЕР Андрея Турчака. Он поставил задачу не бояться ответственности, быть открытие и учитывать интересы избирателей.

- Каждый гражданин имеет право знать, как избранный им депутат проголосовал по любому вопросу, включая избрание главы города. Это тонкость представительной демократии любого уровня. Тайное голосование только обезличивает нас и снимает ответственность за свой выбор. Кроме того, при тайном голосовании постоянно существует проблема с подсчетом голосов. Во избежание критики и необоснованных негативных высказываний в адрес счетной комиссии мы предлагаем избирать главу Барнаула открыто, -сказал Огнев.

Такую идею участники заседания поддержали. Вскоре подготовят проект решения городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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