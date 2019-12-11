Активисты составили список самых опасных пешеходных переходов в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-11T09:21:34+03:00

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В Барнауле представители алтайского реготделения партии ЛДПР в рамках акции «Живой пешеход» провели рейд. Они нашли и составили список самых опасных пешеходных переходов в краевой столице, пишет «МК на Алтае».

В этот список вошли десять улиц, «Зебры» на которых небезопасны для всех участников дорожного движения. Это улицы: 80-й Гвардейской Дивизии, Глушкова, 2, проспект Космонавтов, 4е, Юрина, 168з, Восточная, 113, Г. Исакова, 247, ул. Юрина, 271а, Гущина 154/2, Ядринцева, 78, Малахова, 95.

Куратором этой акции стал Александр Лукашенко. Он также рассказал о том, почему важно использовать светоотражающие элементы в темное время суток. Александр отметил, что самые эффективные цвета в таком случае – это лимонные и белые. Именно эти оттенки сразу замечают водители, так количество ДТП с участием пешеходов снижается на 65%.

Кстати, список наиболее опасных пешеходных переходов Барнаула депутат БГД от фракции ЛДПР Алексей Скосырский уже направил в мэрию. На этих участках требуют установить дополнительное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU